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Криволапов Никита Емельянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Криволапов
Имя
Никита
Отчество
Емельянович
Дата исполнения приговора
31 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 200
Источник
Скан
Оригинальная запись
7050. КРИВОЛАПОВ НИКИТА ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 21 г., Ставропольск. у., Надеждинск. в. и с., Ставропольск. Губсуд, Ст. ст. 76 ч. 1, 91 ч. 1, лиш. св. 4 г., Исп. 31 мая 923.

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