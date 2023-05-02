Булимова Екатерина Васильева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Булимова
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Васильева
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45473. БУЛИМОВА, ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬева. К. Брянск. у., в. и с. Дятькова, 16 л.; — З. Н. 2 уч. Брянск. у. (въ 3 р., 2 р. Вол. С.), 169 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 2 Іюня 905.
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