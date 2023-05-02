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Бибиков Павел Сергеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бибиков
Имя
Павел
Отчество
Сергеев
Дата исполнения приговора
__ апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
45222. БИБИКОВЪ, ПАВЕЛЪ СЕРГѢЕВЪ. Мщ. г. Богородицка, 26 л.; — Саратов. О. С., 169 М., тюр. 3 м. Исп. въ Апр. 905.

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