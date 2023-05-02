Ваврженчик Юзефа Янова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ваврженчик
- Имя
- Юзефа
- Отчество
- Янова
- Дата исполнения приговора
- 17 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 69
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21122. ВАВРЖЕНЧИКЪ, ЮЗЕФА (ЖОЗЕФИНА) ЯНОВА, Лиш. ос. пр. изъ к. Новорадом. у., гм. Добрымице, д. Клѣтня, 49 л.;—Петроков. О. С., 134,135 и2 ч. 1655 У., тюр. 2½г. Исп. 17 Дек. 908. 903 38569 1655 У. | 93 95383 1655 У. | 98 85827 1655 У. | 92 62202 169 М. | 97 46682 169 М. | 91 104672 172 М. 96 82119 1655 У. | 90 39598 172 М. | 95 86571 1655 У. | 85 73821 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.