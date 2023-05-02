Клименко Алексей Кириллов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Клименко
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Кириллов
- Дата исполнения приговора
- 30 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32266. КЛИМЕНКО, АЛЕКСѢЙ КИРИЛловъ. Мщ. г. Ялуторовска, 50 л., рд. въ х. Климовѣ. Острогож. у.; — Новочеркасск. С. П. (въ 4 р.), 134, 135, 148, 13, 3 ч. 1655 и 1 п. 1659 и 1659¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 30525, арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 30 Марта 905. | 96 75164 170 М. | 80 27505 1642 У. | 96 17526 172 М.
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