Шульц Карл Эдуардов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шульц
- Имя
- Карл
- Отчество
- Эдуардов
- Дата исполнения приговора
- 21 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 285
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37021. ШУЛЬЦЪ, КАРЛЪ ЭДУАРДОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Петрокова, 27 л., рд. въ г. Варшавѣ; — Варшав. О. С. (въ 5 р.), 114, 1647, 9 и 2 ч. 1655 У. арест. отд. 2½ г г. Исп. 21 Янв. 905. | 902 113633 1655 У. | 98 20174 169 М. | 900 115131 1547 У. | 85 82871 169 М.
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