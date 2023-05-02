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Шульц Карл Эдуардов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шульц
Имя
Карл
Отчество
Эдуардов
Дата исполнения приговора
21 январь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 285
Источник
Скан
Оригинальная запись
37021. ШУЛЬЦЪ, КАРЛЪ ЭДУАРДОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Петрокова, 27 л., рд. въ г. Варшавѣ; — Варшав. О. С. (въ 5 р.), 114, 1647, 9 и 2 ч. 1655 У. арест. отд. 2½ г г. Исп. 21 Янв. 905. | 902 113633 1655 У. | 98 20174 169 М. | 900 115131 1547 У. | 85 82871 169 М.

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