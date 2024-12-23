Шестопалов Илья Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шестопалов
- Имя
- Илья
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 09 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 281
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36899. ШЕСТОПАЛОВЪ, ИЛЬЯ АЛЕКСѣевъ (онъ же Лысовъ). К. Новосильск. у., Михайловск. в., с. Никитина, 32 л.; — Кам.-Подольск. О. С. (въ 5 р.), 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 9 Марта 905. | 904 63884 170 М. | 902 18972 169 М. | 804 10570 169 М. | 99 87055 169 М.
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