Горшков Дмитрий Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горшков
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 04 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1752. Горшков Дмитрий Сергеевич, 23 л., Ив.-Вознесенск. г., Середск. у. и в., д. Панино. В. Т. 12 стр. див. Ст. 2 ч. 7 В. П. В., лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 4/ІІ—26.
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