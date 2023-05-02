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Горшков Дмитрий Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горшков
Имя
Дмитрий
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
04 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
1752. Горшков Дмитрий Сергеевич, 23 л., Ив.-Вознесенск. г., Середск. у. и в., д. Панино. В. Т. 12 стр. див. Ст. 2 ч. 7 В. П. В., лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 4/ІІ—26.

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