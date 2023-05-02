Хорошев Кирилл Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хорошев
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 04 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 437
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140864. ХОРОШЕВЪ, КИРИЛЛЪ СЕМЕНОВЪ. К. Самарск. у., в. и с. Воскресенки, 26 л.; — Самар. У. С., 169 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 4 Нояб. 908.
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