Кинев Наум Прокопьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кинев
- Имя
- Наум
- Отчество
- Прокопьевич
- Дата исполнения приговора
- 14 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 167
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5870. КИНЕВ НАУМ ПРОКОПЬЕВИЧ, 26 л., Кунурск. у., Черноярск. в., д. Н.-Падуковой, Пермск. Губсуд, Ст. 150, лиш. св. 1 г., Исп. 14 дек. 923.
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