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Пастухов Алексей Савельевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пастухов
Имя
Алексей
Отчество
Савельевич
Дата исполнения приговора
14 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 268
Источник
Скан
Оригинальная запись
9927. Пастухов Алексей Савельевич, 33 л., Коми-Пермяцк. окр., Юрлинск. р., д. Сулай. Н. С. 2 уч. Пермск. окр. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 14 янв. 926. Наст. приг. поглощен приг. Уральск. Облсуда, вст. в зак. силу 24 янв. 926.

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