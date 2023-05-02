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Точиловская Владислава Лукашева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Точиловская
Имя
Владислава
Отчество
Лукашева
Дата исполнения приговора
__ август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 409
Источник
Скан
Оригинальная запись
140097. ТОЧИЛОВСКАЯ, ВЛАДИСЛАВА Лукашева (она же Мусялковская). К. Липновск. у., гм. Шпеталь, д. Рушковице, 30 л.; — Варшав. О. С., 169 и 172 М., тюр. 2 м. Исп. въ Авг. 909.

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