Точиловская Владислава Лукашева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Точиловская
- Имя
- Владислава
- Отчество
- Лукашева
- Дата исполнения приговора
- __ август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 409
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140097. ТОЧИЛОВСКАЯ, ВЛАДИСЛАВА Лукашева (она же Мусялковская). К. Липновск. у., гм. Шпеталь, д. Рушковице, 30 л.; — Варшав. О. С., 169 и 172 М., тюр. 2 м. Исп. въ Авг. 909.
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