Халявкин Максим Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Халявкин
- Имя
- Максим
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 17 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 487
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33009. ХАЛЯВКИНЪ, МАКСИМЪ СЕМЕНОВЪ. К. изъ с.-каторж. Енисейск. г., Александровск. у., Цимчужинск. в., сл. Червянокъ, 38 л., рд. Таганрогск. окр., Амвросиевск. в., въ сл. Большой-Мѣшковой; — Новочеркасск. О. С., 313 У., 4 п. § ІІ 445 У. о сс., обращ. въ каторж. раб. на 5 л. и одиночн. заключ. на 25 дн. Исп. 17 Дек. 908. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. къ 908 г. № 135970. | 902 48645 1630 У. | 97 79391 169 М.
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