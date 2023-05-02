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Негалетуллина Мухамета

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Негалетуллина
Имя
Мухамета
Дата исполнения приговора
22 ноябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 157
Источник
Скан
Оригинальная запись
4998. Негалетуллина Мухамета, 30 л. Гр. Мамадышск. у., Елышевск в., с. Урушурмы; —Н. С. 3 уч. Ланшевск. у. Спекуляц., лиш. св., 1 г. и штр. 2000 р. Исп. 22 нояб. 919.

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