Негалетуллина Мухамета
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Негалетуллина
- Имя
- Мухамета
- Дата исполнения приговора
- 22 ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 157
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4998. Негалетуллина Мухамета, 30 л. Гр. Мамадышск. у., Елышевск в., с. Урушурмы; —Н. С. 3 уч. Ланшевск. у. Спекуляц., лиш. св., 1 г. и штр. 2000 р. Исп. 22 нояб. 919.
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