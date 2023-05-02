Шарапов Лаврентий Филлипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шарапов
- Имя
- Лаврентий
- Отчество
- Филлипов
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 670
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18780. ШАРАПОВЪ, ЛАВРЕНТІЙ ФИллиповъ (Лавровъ). К. Великолуцк. у., Загорск. в., д. Лукьянова, 25 л.; — Великолуцк. О. С., 134, 135, 1 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 21 Іюня 908. 907 77564 172 М. | 903 74795 169 М. 901 77563 172 М.
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