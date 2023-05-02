Василевский Юрий Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Василевский
- Имя
- Юрий
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 22 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45646. ВАСИЛЕВСКІЙ, ЮРІЙ АНТОНОВЪ. К. Ошмян. у., Сольск. в., д. Ковалей, 27 л.; — 3. Н. 2 уч. Ошмян. у., 13 и 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 22 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.