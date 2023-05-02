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Максимов Василий Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Максимов
Имя
Василий
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
27 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
8849. Максимов Василий Михайлович, 26 л., Смоленск. г., Дорогобужск. у., Озерищенск. в., д. Сельково. Смоленск. Губсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 27 авг. 926.

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