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Семенов Андрей Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семенов
Имя
Андрей
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
8889. СЕМЕНОВ АНДРЕЙ СЕМЕНОВИЧ, 28 л., Старицк. у., Павликовск. в., с. Высокого. Туркестанск. отделен. Верхсуда РСФСР. Ст. 108, лиш. св. 11 м. 20д. и пор. пр. 1 г. Исп. 31 дек. 923

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