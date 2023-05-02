Зейбарт Иван Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зейбарт
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 09 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 101
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3424. ЗЕЙБАРТ ИВАН ПЕТРОВИЧ (он же ОЙСИТ ПЕТР, он же ЗАЙЦЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ), 33 л. Рд. в Лифляндск. г., Вольмарск. у., Ладонск. в. Н. С. по дел. о самог. г. Ленинграда. Ст. ст. 140а, 222. лиш. св. 3½ г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 9/ѴІІІ—24.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.