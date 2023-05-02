Патлажан Григорий Власович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Патлажан
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Власович
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 212
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7497 ПАТЛАЖАН ГРИГОРИЙ ВЛАСОВИЧ, 25 л., Александрийск. у , Цыбулевск. в. и с. В. Т. Триб. Южн. окр. пут сообщ. Ст. 180 п «е», лиш. св.2 г. 4 м 18 д. Исп. 30 окт 923.
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