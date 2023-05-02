Пименов Егор Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пименов
- Имя
- Егор
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 27 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 545
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15326. ПИМЕНОВЪ, ЕГОРЪ (ГЕОРГІЙ) Михайловъ. Мщ. г. Мценска. 31 г.; — Орлов. О. С., 2 п. 134, 152 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. Орловск. О. С. отъ 24 Окт. 908 г., арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. 27 Нояб. 908. | 908 112281 169 М. | 903 59085 50 М. | 906 80465 172 м. | 902 57041 169 М. | 904 44410 1701 М. | 96 54948 169 м.
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