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Емельянова Федосия Агафоновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Емельянова
Имя
Федосия
Отчество
Агафоновна
Дата исполнения приговора
25 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 126
Источник
Скан
Оригинальная запись
4408. ЕМЕЛЬЯНОВА ФЕДОСИЯ АГАФОНОВНА, 35 л., Новоторжск. у., Лихославльск. в., д. Горшкова. Н. С. 1 уч. Новоторжск. у. Ст. 142, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 25 мая 923.

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