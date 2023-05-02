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Вершинин Андриан Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вершинин
Имя
Андриан
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
23 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
13788. ВЕРШИНИН, АНДРИАН МИХАЙЛОВИЧ, 37 л. Гр. Глазовск. у., Н.-Уканск. в. и с.; — Н. С. 9 уч. Глазовск. у. Укрыв. хлеба, лиш. св. 2 г., по амн. нак. зам. пр. р. 1 м. Исп. 23 июля 920.

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