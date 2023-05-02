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Ремизов Николай Данилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ремизов
Имя
Николай
Отчество
Данилович
Дата исполнения приговора
31 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
8204. РЕМИЗОВ НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ, 19 л.,Тверск. г., Бежецк, у., Заручьевск. в., д. Консино Н. С. 13 р. г. Твери. Ст. 81-в, лиш. св. 2 г. Исп. 31 авг. 923.

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