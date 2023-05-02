Ремизов Николай Данилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ремизов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Данилович
- Дата исполнения приговора
- 31 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 232
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8204. РЕМИЗОВ НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ, 19 л.,Тверск. г., Бежецк, у., Заручьевск. в., д. Консино Н. С. 13 р. г. Твери. Ст. 81-в, лиш. св. 2 г. Исп. 31 авг. 923.
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