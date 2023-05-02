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Федоров Павел Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федоров
Имя
Павел
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
24 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 350
Источник
Скан
Оригинальная запись
12939. Федоров Павел Федорович, 19 л., Островск. у., Халтуринск. в., д. Троицкой. Псковск. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 7 л. П. в. з. с. 24 июля 926.

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