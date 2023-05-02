Шкутов Дмитрий Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шкутов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 376
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13041. ШКУТОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 21 г., Валуйск. у. и в., с. Мандрово. Воронежск. Губсуд. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 27/Х—26.
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