Саввин Иван Севастьянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Саввин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Севастьянов
- Дата исполнения приговора
- 23 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 301
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87061. САВВИНЪ, ИВАНЪ СЕВАСТЬяновъ, 24 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Елецк. у., Казацк. в., д. Слободки, рд. т. же у., Ламск. в., въ сл. Аргамачьѣ; — Елецк. О. С., 24 Мая 911, 114, 152¹ и 2 п. 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г., съ зач. 5 м. предв. заключ. Исп. 23 Іюня 911. | 909 83995 1647 У. | 904 26759 169 М. | 907 52490 1642 У. | 903 59746 170¹ М. | 905 83466 1655 У.
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