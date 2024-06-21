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Саввин Иван Севастьянов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Саввин
Имя
Иван
Отчество
Севастьянов
Дата исполнения приговора
23 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 301
Источник
Скан
Оригинальная запись
87061. САВВИНЪ, ИВАНЪ СЕВАСТЬяновъ, 24 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Елецк. у., Казацк. в., д. Слободки, рд. т. же у., Ламск. в., въ сл. Аргамачьѣ; — Елецк. О. С., 24 Мая 911, 114, 152¹ и 2 п. 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г., съ зач. 5 м. предв. заключ. Исп. 23 Іюня 911. | 909 83995 1647 У. | 904 26759 169 М. | 907 52490 1642 У. | 903 59746 170¹ М. | 905 83466 1655 У.

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