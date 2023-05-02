Иванников Иван Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванников
- Имя
- Иван
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 03 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 97
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46967. ИВАННИКОВЪ, ИВАНЪ ЕГОРОВЪ. К. Лебедин. у., Краснинск. в., д. Бредихи, 27 л.; — Новочеркасск. О. С. (въ 8 р.), 1655 У. и по сов. съ приг. сего С. отъ 28 Сент. 904 г. и 18 Февр. 905 г., арест. отд. 3 г. Исп. 3 Мая 905. | 902 43888 1647 У. | 900 63880 169 М.
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