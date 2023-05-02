Лебашидзе Михаил Савельевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лебашидзе
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Савельевич
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 225
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7942. ЛЕБАШИДЗЕ МИХАИЛ САВЕЛЬЕВИЧ, 20 л., Рачинск. у., Сверицк. в. и д. Н. С. Кр.-Пресненск. р., г. Москвы. Ст. 140, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 11 мая 923.
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