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Лебашидзе Михаил Савельевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лебашидзе
Имя
Михаил
Отчество
Савельевич
Дата исполнения приговора
11 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
7942. ЛЕБАШИДЗЕ МИХАИЛ САВЕЛЬЕВИЧ, 20 л., Рачинск. у., Сверицк. в. и д. Н. С. Кр.-Пресненск. р., г. Москвы. Ст. 140, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 11 мая 923.

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