Трофимов Семен Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трофимов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 31 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 462
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32292. Трофимовъ, Семенъ Яковлевъ. К. Белебеевск. у., Семено-Макаровск. в., д. Верхней-Улу-Эсеги, 36 л.; — Уфимск. О. С., 134, 135, 149 и 2 п. 1 ч. 269¹ У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 31 Дек. 908.
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