Немков Виктор Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Немков
- Имя
- Виктор
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 10 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 219
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43630. НѢМКОВЪ, ВИКТОРЪ АЛЕКСАНдровъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Симбирска, 30 л., рд. въ г. Алатырѣ; — Симбир. О. С. 2 и 4 п. 134, 135, 150 и 3 ч. 309, 3 ч. 1453 и 1455 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 906 г. № 72279, каторж. раб. 11 л. и 9 м. Исп. 10 Апр. 907. |900 101450 1643 У. | 94 35136 1656 У. | 96 37198 1647 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.