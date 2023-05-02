Пустозеров Михаил Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пустозеров
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 26 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 227
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8047. ПУСТО3ЕРОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 17 л., Пермск. у., з. Мотовилихи. Пермск. Губсуд. Ст. 176, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 26 авг. 923.
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