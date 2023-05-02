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Пилипенко Яков Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пилипенко
Имя
Яков
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 200
Источник
Скан
Оригинальная запись
27687. ПИЛИПЕНКО, ЯКОВ АНТОНОВИЧ, 51 г. Гр. Ачинск. у., Больше-Улуйск. в., д. Кумыри; — Н. С. 11 уч. Енисейск. окр. Убийство, лиш. св. 5 л. Исп. 2 окт 920.

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