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Ануфриев Николай Никифорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ануфриев
Имя
Николай
Отчество
Никифорович
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 6
Источник
Скан
Оригинальная запись
184. Ануфриев Николай Никифорович, 17 л., Тверск. г., Бежецк. у., Оленинск. в., д. Перегородия. Н. С. 7 р. г. Твери. Ст. 1 ч. 113, П. в. з. с. 14/Х—26.

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