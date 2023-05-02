Кузьминых Михаил Савельевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузьминых
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Савельевич
- Дата исполнения приговора
- 23 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 212
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7453. КУЗЬМИНЫХ МИХАИЛ САВЕЛЬЕВИЧ, 19 л., Нижне-Тагильск. у., В.-Туринск. в., и завода. Н. С. 2 уч. б. г. Екатеринбурга. Ст. 180, лиш. св. 2 г. Исп. 23 янв. 923.
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