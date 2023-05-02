Тимофеев Иеремия-Владимир Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимофеев
- Имя
- Иеремия-Владимир
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 402
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139920. ТИМОФѢЕВЪ, ІЕРЕМІЯ-ВЛАДИМІРЪ Семеновъ. Мщ. г. Вильны, 32 л., рд. въ м. Медржибошь, Летичевск. у.; — С. М. С. г. Варшавы 14 Окт. 909, 169 и 2 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 31 Окт. 909.
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