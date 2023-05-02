Кочнева Екатерина Лаврентьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кочнева
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Лаврентьевна
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 195
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6871. КОЧНЕВА ЕКАТЕРИНА ЛАВРЕНТЬЕВНА, 25 л., Бухтарминск. у. и в., д. Снегирева, Н. С. 1 уч. Бухтарминск. у., Ст. 142, лиш. св. 3 г. 6 м. 29 д., Исп. 28 марта 923.
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