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Трошина Евфросиния Григорьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трошина
Имя
Евфросиния
Отчество
Григорьевна
Дата исполнения приговора
03 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
29634. ТРОШИНА, ЕВФРОСИНИЯ ГРИГОРЬЕВНА, 18 л.; — Н. С. по М. Ч. К. Спекуляц., лиш. св. 1 г. Исп. 3 июни 920.

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