Трошина Евфросиния Григорьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трошина
- Имя
- Евфросиния
- Отчество
- Григорьевна
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 259
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29634. ТРОШИНА, ЕВФРОСИНИЯ ГРИГОРЬЕВНА, 18 л.; — Н. С. по М. Ч. К. Спекуляц., лиш. св. 1 г. Исп. 3 июни 920.
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