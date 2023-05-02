Бекесов Иван Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бекесов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 19 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 494. Бекесов Иван Николаевич, 40 л., Кашинск. у., Славковск. в., д. Батурова Н. С. 5 р. Кашинск. у., Ст. 144. лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 19/ІІІ—26.
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