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Артун Абрам

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Артун
Имя
Абрам
Дата исполнения приговора
11 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
44959. АРТУНЪ, АБРАМЪ. Перс.-подд., 48 л., рд. въ Персіи; — З. Н. 2 уч. Минск. у., 3 п. 174 М., тюр. 1 м. Исп. 27, счит. ср. съ 11 Мая 905.

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