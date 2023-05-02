Артун Абрам
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Артун
- Имя
- Абрам
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44959. АРТУНЪ, АБРАМЪ. Перс.-подд., 48 л., рд. въ Персіи; — З. Н. 2 уч. Минск. у., 3 п. 174 М., тюр. 1 м. Исп. 27, счит. ср. съ 11 Мая 905.
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