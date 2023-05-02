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Дмитриев Иван Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дмитриев
Имя
Иван
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
11 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 113
Источник
Скан
Оригинальная запись
3938. ДМИТРИЕВ ИВАН МАКСИМОВИЧ, 24 л., Клинск. у., Кругловск. в., д. Глухово. Московск. Губсуд. Ст. ст. 113 ч. 2, 116, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 11 мая 923.

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