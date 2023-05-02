Баландин Ефим Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баландин
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129808. баландинъ, Ефимъ михайловъ. К. Княгининск. у., Больше-Якшинск. в., с. Сарадзеева, 37 л.; — Витебск. О. С. 25 Сент. 909, 169 М., 152 и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 15 Окт. 909.
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