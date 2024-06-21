Соколов Алексей Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соколов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 28 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 332
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87839. СОКОЛОВЪ, АЛЕКСѢЙ НИКИтинъ (онъ же Никитинъ), 26 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Вышневолоцк. у., Лучинск. в., д. Починокъ; — СПБ. О. С., 1 Марта 911, 16¹, 169 и 170¹ М., тюр. 1 г., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 28 Апр. 911. | 16 Окт. 909 г. СПБ. Ст. М. С. 20 уч., 173 М., т. 2 м. | 906 90198 1643 У. | 905 82535 169 М.
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