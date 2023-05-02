Фадеев Иван Дорофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фадеев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Дорофеев
- Дата исполнения приговора
- 09 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 420
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140386. ФАДѢЕВЪ, ИВАНЪ ДОРОФЕЕВЪ. К. Александров. у., Махринск. в., д. Неглова, 21 г.; — З. Н. 4 уч. Александров. у. Владимір. г. 20 Окт. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 9 Нояб. 909.
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