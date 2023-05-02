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Комченко Григорий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Комченко
Имя
Григорий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
30 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 181
Источник
Скан
Оригинальная запись
6348. КОМЧЕНКО ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ, 31 г., Дорогобужск. у., Дуденск. в., с. Старо-Потопово, Иркутск. Губсуд, Ст. 81г, лиш. св. 2 г., Исп. 30 марта 923.

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