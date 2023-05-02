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Черкесов Лука Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черкесов
Имя
Лука
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 448
Источник
Скан
Оригинальная запись
141151. ЧЕРКЕСОВЪ, ЛУКА ИВАНОВЪ. Каз. х. Шарашкина, ст. Зотовской, Хоперск. окр., 37 л.; — Усть-Медвѣдицк. О С. 19 Сент. 909, 148 и 300 У., тюр. 6 м. Исп. 31 Окт. 909.

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