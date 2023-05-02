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Печоркин Александр Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Печоркин
Имя
Александр
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 217
Источник
Скан
Оригинальная запись
7669. ПЕЧОРКИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, 22 л., Куртамышск. у., Ст. Кочердыкской. В. Триб. отд. Кавказск. арм. при 2 стр. див Ст Ст. 98 и 205 п. «в», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 23 сент. 923.

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