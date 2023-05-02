Пекарский Ира Донов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пекарский
- Имя
- Ира
- Отчество
- Донов
- Дата исполнения приговора
- 12 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 191
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34463. ПЕКАРСКІЙ, ИРА ДОНОВЪ. Мщ. в. и м. Махновки, Бердичев. у., 49 л.; — Житомір. О. С. (во 2 р.), 3 ч. 1655 У., по сон. съ приг. М. С. 2 уч. Житомір. окр. отъ 11 Авг. 904 г., арест. отд. 1 г. и 4 м. Исп. 12 Марта 905. | 903 89705 172 М., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 100147.
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