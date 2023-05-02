Будзиш Станислав Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Будзиш
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 11 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130378. БУДЗИШЪ, СТАНИсЛАВЪ ФРАНцевъ. К. Мѣховск. у., гм. Лентковице, д. Пржеменчанъ, 27 л.; — Кѣлецк. О. С. 10 Іюля 909, 134, 135, 1 п. 1 ч. 1647 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 11 Сент. 909. | 21 Марта 907 г. М. С. г. Мѣхова, 169 М.—т. 3 м. | 904 81990 172 М.
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