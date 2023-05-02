Литвинчук Петр Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Литвинчук
- Имя
- Петр
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 290
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88272. ЛИТВИНЧУКЪ, ПЕТРЪ ЯКОВлевъ. Лит. ос. пр. изъ к. Тобольск. у., Бѣгишевск. в., д. Ярковой, 37 л., рд. Ковен. у., въ д. Гривяшкѣ; — М. С. 5 уч. Тюмен. у., 49 М., тюр. 2 м. Исп. 29 Апр. 908.| 905 40935 1655 У. | 97 49039 170¹ М.| 900 97505 1655 У.
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